Governadora assina autorização para realização de concurso público da UERN

A governadora Fátima Bezerra (PT), cumprindo agenda durante a instalação do Governo em Mossoró, anunciou nesta quarta-feira (29), mais um importante benefício para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Fátima assinou a autorização para realização do concurso público da universidade. O ato solene ocorreu no pátio da Reitoria da Instituição

Fátima Bezerra destaca a satisfação de dar início ao processo para a realização do concurso “A Uern não é uma instituição qualquer. Ela é um belo exemplo de interiorização do ensino superior no Estado. Ao longo de 53 anos, a Universidade tem transformado a vida de milhares de jovens e adultos, por isso é uma grande alegria hoje estar assinando a autorização para um novo concurso”, declara a chefe do Executivo.

O concurso prevê vagas para professores e técnicos-administrativos. Com a assinatura, serão iniciados os procedimentos visando a contratação da empresa que ficará responsável pela realização do certame. Por outro lado, a UERN inicia levantamento sobre quantidades de vagas a serem ofertadas, tanto para técnicos quanto para docentes. A expectativa é que o concurso seja realizado em 2022.

“Esse é mais um ato histórico para a Universidade. E é uma alegria no nosso primeiro dia como reitora está participando de um momento tão importante para a nossa Uern. Só temos a agradecer a governadora por todos os feitos para a nossa Universidade, como o fim da lista tríplice e a autorização de um novo concurso. Temos certeza que outras conquistas estão por vir”, comemora a reitora Cicília Maia.

O último concurso público realizado pela Uern foi em 2016. O certame ofereceu 116 vagas e foram convocados mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.

Além de cumprir agenda na Reitoria da UERN, Fátima realizou visitas à Associação dos Docentes da UERN (ADUERN) e ao Sindicato dos Servidores Técnicos-Administrativos da UERN (SINTAUERN).