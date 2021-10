Bitcoin está cada vez mais presente em nosso dia a dia

Quem poderia imaginar, uma década atrás, que as chamadas criptomoedas estariam cada vez mais presentes no dia a dia do mundo moderno? Mais que isso: quem diria que elas poderiam ser usadas para pagar boletos, fazer compras online ou simplesmente investir?

Pois, na segunda década do século 21, isto é uma realidade quando se fala de Bitcoin, a mais popular e valorizada das criptomoedas. Este “dinheiro”, que não anda no bolso de ninguém e não é controlado por nenhum banco central, segue em pleno processo de popularização e cada vez mais empresas aderem à moeda que circula exclusivamente de forma digital.

Bitcoin: a moeda que bateu recordes de valorização

Quando surgiu, em 2009, o Bitcoin não valia nada. Não havia negociação. O primeiro uso comercial da criptomoeda ocorreu um ano depois, quando um usuário comprou duas pizzas. Parecia incrível que uma moeda que não existe fisicamente, representada por um código, pudesse comprar pizzas!

Passada uma década, aquela criptomoeda que não valia quase nada se valorizou de uma maneira nunca vista. O Bitcoin, que em 2010 valia 23 centavos de dólar, está cotado atualmente em nada menos que USD 47.650.

E a moeda que comprava duas pizzas, dez anos atrás, hoje é capaz de comprar uma pizzaria inteira. Ou um carro. Ou um apartamento.

Empresas já estão aderindo como método de pagamento

Sim, é possível comprar pizzas, carros, imóveis com Bitcoin. Aliás, com a competitividade crescente entre as empresas, sai na frente aquelas que oferecem mais diversidade de métodos de pagamento.

Desta forma, as mais variadas instituições, desde a Microsoft, passando pela Tesla, até casas de apostas passaram a incluir o Bitcoin como uma alternativa para atrair clientes.

Casas de apostas já oferecem o Bitcoin como método de depósito

Evidentemente que com a popularização do Bitcoin, as casas de apostas, que também vivem um momento de franca ascensão, não ficariam para trás. Hoje, algumas das principais plataformas do mercado, como a Betmotion, já disponibiliza para os apostadores esse método de depósito.

Trata-se, aliás, de um dos métodos mais rápidos para quem quer começar a apostar: estima-se que em apenas cinco minutos após a solicitação do depósito via Bitcoin o crédito já estará na conta do usuário.

Investir em Bitcoin vale à pena?

Como todo investimento em renda variável, o Bitcoin está sujeito a variâncias, ora está em forte alta, ora está em brusca queda. Neste contexto, é válido enxergar a criptomoeda como um investimento a mais e não como único investimento.

De todo modo, é sempre importante entender onde se está investindo o dinheiro. Desta forma, estudar bastante sobre o mercado de criptomoedas, seu funcionamento, vantagens e desvantagens é necessário para quem deseja investir em Bitcoin.

Cuidados com golpes em Bitcoins

Assim como acontece em diversos mercados, é bem importante ficar atento às cada vez mais frequentes tentativas de golpes sobre quem quer começar a investir em Bitcoins. O caminho é sempre o mesmo: promessas de ganhos fáceis e cada vez maiores.

Desconfiar dessas promessas e conhecer o histórico de quem está auxiliando nos investimentos é um bom início para não cair em ciladas.