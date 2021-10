Ex-governador do Rio Grande do Norte, Lavoisier Maia morre aos 93 anos. Lavô, como era conhecido, estava em sua residência, no município de Natal. O óbito foi provocado por uma infecção generalizada. Ele havia completado 93 anos no sábado, dia 9 de outubro. Lavoisier Maia governou o RN no período de 1979 a 1982. Também foi Senador da República, deputado federal por dois mandatos e deputado estadual.

FOTO: REPRODUÇÃO