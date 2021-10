Foro de Moscow 13 out 2021 - Por que a Porcellanati fala em reabertura para segurar o terreno?

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca nova tentativa da Porcellanati em falar na reabertura da empresa, na semana que em que será revertido o terreno para a implantação de dois novos empreendimentos. Veja no Instagram @williamrobson quais são as novas empresas e a expectativa de empregos.