PRF não registrou óbitos nas rodovias do RN no Feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nas rodovias federais do Rio Grande do Norte durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, que teve início na sexta-feira (08) e se encerrou nesta terça-feira (12/10).

Durante 5 dias, foram realizadas ações de policiamento e fiscalização de trânsito, em pontos estratégicos com foco na prevenção à violência no trânsito e garantia da mobilidade nas rodovias federais.

Ao todo, foram fiscalizados 2.371 veículos e realizados 1.200 testes de alcoolemia. Além disso, foram lavrados um total de 1.747 autos de infrações, sendo as principais infrações: ultrapassagens indevidas (317), não utilização do cinto de segurança ou do dispositivo de segurança para crianças (155), falta do uso do capacete (53) e dirigir sob a influência de álcool (42).

Além das fiscalizações voltadas para a segurança no trânsito, a PRF atuou no combate à criminalidade, recuperando veículos, apreendendo uma arma e maconha, efetuando 15 prisões, quatro delas por embriaguez ao volante.

Das ocorrências criminais, duas mais se destacaram. A primeira aconteceu em Natal/RN no Km 78, da BR 101, que foi a prisão de um homem de 38 anos que conduzia uma motocicleta e portava ilegalmente uma pistola com 16 munições.

Já a outra foi a apreensão de 1.523g de maconha em Riachuelo/RN, no Km 241 da BR 304, na posse de um homem de 25 anos que conduzia um Polo e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Em relação aos acidentes de trânsitos, o saldo foi bastante positivo, uma vez que nenhuma morte foi registrada e houve uma queda de quase 5% no número de registros, este ano foram 20 acidentes nas rodovias federais potiguares, com redução de 25% no número de feridos.