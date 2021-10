Prefeitura de Grossos realiza “Dia D” do Outubro Rosa nesta sexta, 15

Em alusão ao mês de conscientização, prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama, a Prefeitura Municipal de Grossos realizará nesta sexta-feira (15), o dia "D" do Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves.

A iniciativa conta com ações voltadas ao público feminino, com intenção de fortalecer as políticas públicas de saúde direcionadas às mulheres do município.

A Prefeita Cinthia Sonale ressalta a importância da ação e convida a todas as grossenses para participarem.

"Estamos no mês de Outubro, mês de prevenção ao câncer de mama, por isso, estamos realizando essas ações para encorajar todas nós, mulheres, a procurar ajuda em caso de suspeita da doença. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer, então convido a todas vocês a participarem desse momento tão bonito de acolhimento, cuidado e carinho", disse.

Cinthia lembra de outra ação direcionada ao público feminino, realizada pela Prefeitura Municipal.

"Ainda em julho, fortalecemos cada vez mais os cuidados com a saúde das mulheres quando, no dia 14, eu autorizei a contratação dos serviços da Unidade Móvel de Mamografia Digital "Amigo do Peito" para estar na cidade. Na oportunidade, mais de 80 mulheres realizaram o exame de forma gratuita e, em parceria com o Sus, consegui os serviços de um médico mastologista para acompanhar as mulheres que precisassem de atendimento. Isso mostra o comprometimento da minha gestão com a saúde pública", destacou.

O dia "D" do Outubro Rosa acontecerá na UBS Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, a partir das 7h30, e contará com serviços de vacinação, preventivo de colo de útero, exame clínico das mamas, teste rápido para sífilis e HIV, avaliação em saúde bucal, consulta com ginecologista e oncologista, bem como a solicitação e marcação de exames de mamografia.

Na parte da tarde, as atividades serão realizadas em frente à UBS Ana Maria Gonçalves, a partir das 17h, com mini palestras sobre auto-exame das mamas e aula de hitbox e coffee break. .

A Secretaria de Saúde também informa que durante todo o dia estará recebendo cabelos para doação ao centro de oncologia de Mossoró e ressalta que quem fizer o lindo gesto, será contemplada com um dia de beleza, com direito a corte de cabelo, unhas e maquiagem.