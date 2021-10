Codern propõe realocar trabalhadores para outros portos ou remanejá-los para órgãos federais

Nesta sexta-feira (15) uma audiência pública, proposta pelo Deputado Souza, foi realizada na Câmara Municipal de de Areia Branca, para discutir o futuro dos trabalhadores do Porto Ilha, depois que este for leiloado à iniciativa privada. O leilão está previsto para acontecer no dia 5 de novembro, de acordo com o cronograma divulgado pelo governo federal. Além do deputado, participaram da audiência representantes da Codern, do sindicato da extração do sal, sindicato dos portuários, Ministério da Infraestrutura, senadora Zenaide e outros parlamentares.