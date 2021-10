Prefeitura de Tibau realiza festa do Dia das Crianças na Tereza Patrício

O evento foi realizado através da Secretaria de Assistência Social e contou com o apoio e a presença da prefeita Lidiane Marques, secretários e vereadores. Foi uma tarde de muita alegria e diversão, com brincadeiras, lanches, trenzinho, pinturas, pula-pula e muita animação, que de forma descontraída animou e divertiu a criançada no embalo das músicas infantis durante o evento.