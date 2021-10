Administração Municipal entrega brinquedotecas nas UBS’s das vilas Brasília e Alagoas

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), a secretária municipal de saúde, Anacélia Freitas e a equipe do Núcleo de Atendimento da Saúde Família (NASF), e funcionários das UBS’s participaram da inauguração do novo espaço para leitura, atividades lúdicas e recreativas. “Eu vejo isso aqui e me sinto emocionado. Criança é alegria, é o nosso futuro e nós precisamos investir com qualidade na educação, independentemente onde instalamos essas melhorias”, declarou o prefeito Bibiano.