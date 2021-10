Caern fecha mais de 9 mil acordos nas Campanha de Negociação de Débitos

A campanha de negociação de débitos da Caern, encerrada no último dia 11, conseguiu realizar mais de nove mil acordos de clientes com débitos em atraso, totalizando um volume de recursos no valor de R$ 12.342.332,62.

A campanha foi a primeira que ofereceu descontos especiais para quem apresentasse comprovação de vacinação contra a Covid-19, uma forma de incentivar a imunização contra a doença.

Apesar dessa particularidade da campanha, também foram contemplados clientes que não se enquadravam nesse critério, e que ainda não haviam sido vacinados. Foram 828 acordos desse tipo, o que significou uma arrecadação de R$ 857.405,62.

A maior parte dos acordos foi de consumidores que haviam tomado as duas doses da vacina ou a dose única da Jansen: foram 5.060 clientes. O número de acordos feitos por quem havia tomado apenas a primeira dose foi de 3.489.

Para o presidente da companhia, Roberto Linhares, o resultado da iniciativa só reforça o compromisso com o cliente e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

"A Caern tem trabalhado para melhorar a prestação de serviço para a população potiguar. E aliado a isso, estamos buscando a eficiência da Companhia, transformando-a em uma empresa lucrativa, fortalecendo um patrimônio do povo", destacou.