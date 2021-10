Foro de Moscow 22 out 2021 - Economia: Bolsonaro vai para o tudo ou nada pela reeleição

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca a tensão do mercado diante das ações de Bolsonaro para tentar garantir a sua reeleição no ano que vem. Ele está apostando no auxílio de R$ 400, medida que antes considerava como "Bolsa-Esmola". Veja no Instagram @williamrobson as implicações