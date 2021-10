ITEP identifica vítima do homicídio ocorrido no Bairro Barrocas, em Mossoró

Familiares compareceram ao ITEP e reconheceram como sendo Magno Kennedy, preso de justiça em regime aberto. Após o reconhecimento, o corpo foi liberado para sepultamento. Magno Kennedy havia sido encontrado baleado, ainda com vida, no início da madrugada de sexta-feira, 22, no bairro Barrocas. Ele não resistiu aos ferimentos.

A vítima do homicídio ocorrido no início da madrugada de sexta-feira, 22, no bairro Barrocas, em Mossoró-RN, foi oficialmente identificado no Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

Trata-se de Magno Kennedy Ferreira da Silva, de 35 anos. Na manhã de sexta-feira, chegou-se a se comentar no meio policial que a vítima seria Marquinhos do Amor, mas esta informação não se confirmou.

Quando foi assassinado Magno Kennedy não estava portando documentos. Apesar de se encontrar ainda com vida, não conseguiu falar aos profissionais do SAMU de quem se tratava.

Os familiares de Magno Kennedy Ferreira compareceram ao ITEP e fizeram o reconhecimento do corpo, tendo apresentado os documentos que facilitou a comprovação técnica do nome da vítima.



Magno Kennedy era fichado no sistema prisional do Rio Grande do Norte, estando preso em regime aberto, o que também contribuiu com a comprovação da identificação oficial.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.