Covid-19: 20 mil mossoroenses estão com a vacinação em atraso. De acordo com os dados atualizados, 20.527 pessoas deixaram de procurar os pontos de vacinação para se vacinarem contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde continua fazendo busca ativa através das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dos agentes de Saúde para identificar as pessoas que estão com as vacinas em atraso para convocá-las a completar o esquema vacinal.