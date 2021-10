Morre aos 75 anos o autor de novelas Gilberto Braga, no Rio de Janeiro. O autor estava internado desde sexta-feira (22) e sofreu uma septicemia. O novelista estava no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Braga foi autor de novelas marcantes, que fizeram sucesso dentro e fora do Brasil, tais como "Dancin' Days" (1978), "Vale Tudo" (1988) e "Celebridade" (2003), além da minisséries "Anos Dourados" (1986) e "Anos Rebeldes" (1992). Esta última, um retrato dos anos mais duros da ditadura militar no país.

FOTO: REPRODUÇÃO/GLOBO