Caverna desmorona, deixando 9 bombeiros civis soterrados no interior de SP

O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo informa que nove pessoas ainda estão desaparecidas após o desabamento, na madrugada deste domingo (31), da Gruta Duas Bocas no território do município de Altinópolis, região de Ribeirão Preto, em São Paulo.



Segundo a corporação, das 26 pessoas que participavam do curso, realizado pela empresa Real Life Treinamentos na caverna. Após o desmoronamento, 14 saíram ilesas. Das 12 restantes dentro da caverna, três ficaram resgatadas. Estavam com fraturas e hipotermia.

As outras nove pessoas aguardam o esforço das equipes de resgates do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de São Paulo. 20 homens, com apoio de seis viaturas e um helicóptero estão trabalhando no local. Eles aguardam reforço da capital paulista.

As informações dos bombeiros que estiveram no local, reportadas pelo G1SP, apontam que o local está colapsado e que pode acontecer novos desmoronamentos internos a qualquer momento. Estão escorando as encostas dentro da caverna para avançar no resgate.

Na medida que o tempo passa, o número de curiosos se somam aos familiares no local.