Nomes de restaurantes do Ifood são trocados por mensagens de ódio, apoio a Bolsonaro e antivacina

Alguns restaurantes cadastrados no aplicativo de delivery de comida iFood tiveram seus nomes trocados por mensagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), contrárias a vacina, além de ofensas contra Lula, o PT e até Mariele Franco.

Mensagens como “Vacina Mata”, “Bolsonaro 2022” e até “Mariele de Franco Peneira”, em referência morte da vereador do Rio de Janeiro, assassinada brutalmente no dia 14 de março de 2018, com disparos de arma de fogo.

O ataque ao Ifood aconteceu na noite desta terça-feira (2). 6% dos estabelecimento tiveram seus nomes modificados, segundo o aplicativo.

Em nota, o Ifood informou que as alterações foram feitas indevidamente por meio de conta de funcionário de prestadora de serviço. A conta "tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma, e que o fez de forma indevida."

O aplicativo afirmou, ainda, que não houve vazamento de dados de clientes e nem de empresas.

Nas redes sociais, autoridades se manifestaram sobre o caso. O senador Jean Paul Prates disse que o que mais chocou neste caso, foram os ataques diretos à Marielle.









Manuela D’ávila disse que a motivação para uma ação como esta é ódio e que os bolsonaristas estão em campanha antecipada, se referindo as eleições 2020.