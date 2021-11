Sistema de informatização da rede municipal de ensino já é realidade em Mossoró

Avançar no processo de informatização da rede de ensino, é uma das metas da gestão municipal do prefeito Allysom Bezerra. O Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), já é realidade no município e representa uma verdadeira revolução nas rotinas administrativas da rede, beneficiando toda a comunidade escolar, fazendo com que a época do papel carbono fique, definitivamente, para trás, abrindo espaço para um novo tempo, a era da nuvem, das novas tecnologias.

“O SIGEduc já é uma realidade. É a nossa entrega de maior impacto até o momento. Focamos como meta para a nossa gestão a informatização da rede municipal de ensino. E já estamos com a rede informatizada, com as escolas fazendo cadastros, organizando as turmas virtuais. É um sistema que, além de facilitar a vida do servidor, também contempla famílias, professores e alunos. Existem portais dentro do sistema que vão fazer com que famílias, professores, servidores e alunos tenham acesso às informações”, destaca a secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Educação deu sequência à capacitação dos agentes que irão operacionalizar o sistema, concluindo treinamento voltado a diretores, supervisores e secretários escolares. A capacitação, em formato virtual, foi ministrada pela empresa SIG Software e Consultoria, responsável pela criação do SIGEduc e vencedora da licitação para implantação do sistema na rede municipal de ensino de Mossoró.

“É de fato uma revolução para a rede municipal de ensino. Nós teremos em um só click informações que, para obtê-las, o servidor precisava, por exemplo, sair de secretaria em secretaria. Com o sistema, o servidor, do seu local de trabalho, da sua casa, por meio de um aplicativo de celular, poderá ter acesso a essas informações, e não apenas o servidor, como as famílias também. Isso de fato é muito marcante para uma rede que até 2021 ainda trabalhava com papel carbono. Eu faço questão de enfatizar que estamos saindo da era do carbono para a nuvem, isso é muito gratificante e é uma prova do nosso comprometimento com a modernização da educação em Mossoró”, complementa a secretária Hubeônia Alencar.

Com a conclusão da capacitação dos gestores escolares, a próxima etapa do treinamento alcançará os professores da rede, ainda neste mês de novembro. “Esse é um processo que vem avançando rapidamente, essa é a intenção da gestão nesse momento: garantir que toda a equipe seja treinada, para que o resultado do ano letivo de 2021 já aconteça no próprio sistema e as matrículas sejam on-line para toda a rede”, informa o gerente executivo de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia da SME, professor Hélio Oliveira, que acrescenta ainda:

“Essa modernização das rotinas administrativas é um dos grandes legados que o SIGEduc trará para a rede, porque será possível o acesso ao diário on-line, emissão de históricos, boletins, declaração de matrícula, tudo será feito via sistema, o que antes era feito manualmente, com preenchimento de formulários na escola. Será possível também criar turmas, alocar estudantes, de forma mais prática. Um processo que era feito com pastas e arquivos em papel agora será executado de forma virtual. Uma outra vantagem é o gerenciamento do calendário letivo”, conclui Hélio Oliveira.

“Estamos trabalhando diuturnamente para transformar essa realidade há tempos enfrentada pelos pais dos alunos da rede municipal, que muitas vezes, para garantir a vaga do seu filho, tiveram que dormir em frente às escolas e UEIs. Isso não pode e não deve mais acontecer. O processo de implantação das matrículas 100% on-line já é algo concreto”, reforça Hubeônia Alencar.