Mossoró Rural realiza consultoria técnica para produtores de suínos

Dez produtores de suínos da zona rural de Mossoró estão recebendo consultoria técnica através do Programa Mossoró Rural.

De acordo com a aluna de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Mariana Freitas, a consultoria é realizada por meio de visitas mensais aos agricultores avaliando toda a produção, nutrição, sanidade, genética, ambiência, o manejo do dia a dia, os dados produtivos e também realizando as orientações técnicas buscando aperfeiçoar a produção.

“A consultoria técnica é uma peça fundamental na propriedade para auxiliar o produtor ou identificar pontos que podem ser melhorados, buscando sempre a viabilidade econômica e a permanência dele na atividade”, disse.

As principais orientações repassadas aos agricultores vão desde a escolha dos animais para o plantel, escolha do reprodutor, das fêmeas, o manejo de cobertura, manejo com as fêmeas em gestação, cuidado com os leitões após o parto, manejo alimentar e manejo sanitário, além do controle econômico da produção.

“A receptividade dos produtores tem sido um ponto bastante positivo na consultoria e será o primeiro passo para um grande avanço na produção, pois o produtor que hoje consegue ver a importância de orientações técnicas dentro de sua produção está à frente dos demais. Ele consegue evoluir na sua produção lucrativa e ser referência para os demais produtores da região”, frisou a consultora.

O programa Mossoró Rural é idealizado pela Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), e parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (FUNCERN).