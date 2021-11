Andreza Silva pede ajuda para adquirir prótese e voltar a andar; item custa R$ 5.930

No dia 11 de agosto de 2021 Andreza Silva teve uma das pernas amputadas, após ter sido esmagada por um caminhão, no dia anterior, na BR-304, em Assu. Desde então, ela segue acamada, visto que a outra perna também está imobilizada.

Na época, após deixar o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde foi atendida, a travesti lançou uma vakinha virtual, com um pedido de ajuda para garantir uma cadeira de rodas, aquisição de medicamentos e uma prótese que a ajudará a voltar andar e trabalhar.

Veja mais:

Após ter perna amputada, Andreza Silva pede ajuda para comprar cadeira de rodas e prótese





Andreza contou ao MOSSORÓ HOJE que algumas pessoas que leram a reportagem chegaram a entrar em contato com ela, oferecendo a cadeira de rodas e que uma dessas pessoas fez a doação. Ela também recebeu ajuda via financeira para alguns medicamentos.

Na semana passada, recebeu o orçamento para aquisição da prótese. O equipamento, que vai ajudar a tirar Andrezza da cama, tem um custo total de R$5.930,00. Veja o orçamento AQUI.

“Infelizmente não estou em condições de trabalhar, até porque a outra perna ainda está cirurgiada. Os custos são altos, sou humilde, não tenho condições, conto com pessoas de bom coração para me ajudar. Dia 10 faz três meses só deitada. Já tenho sofrido com dores e noites sem dormir agora que aliviou mais as dores”, conta ela.

Os interessados podem realizar doações por meio das contas em nome de José Orlando da Silva (Andreza Silva), pelos dados abaixo:



Banco do Brasil

Agência: 1445-1

Conta Corrente: 11530-4

PIX do Banco do Nordeste: (84) 99942-4031