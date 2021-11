MPRN vai apurar morte de homem que teve atendimento negado em Natal

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) instaurou o procedimento preparatório para apurar as circunstâncias do não atendimento ao senhor José Williams da Rocha no âmbito do Hospital Walfredo Gurgel (Pronto Socorro Clóvis Sarinho), em Natal.

A falta do atendimento pode ter contribuído para o falecimento dele na sexta-feira (5). O idoso gravou um vídeo na porta do Hospital Walfredo Gurgel, informando que já havia falado até com a assistência social e não conseguiu atendimento.

Após não conseguir socorro no Walfredo Gurgel, Idoso morre em Natal-RN

A portaria que instaura o procedimento será publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O MPRN encaminhou requisição à direção do hospital pedindo esclarecimentos em 10 dias sobre as circunstâncias do não atendimento ao senhor José Willams, e solicitou também que o hospital envie à Promotoria, a lista nominal dos profissionais enfermagem que estavam de plantão na equipe da Classificação de Risco do PSCS, no dia e horário em que o senhor José Willams buscou o Walfredo Gurgel.

O Ministério Público também pediu a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) informações comprobatórias sobre a efetiva instauração da sindicância sobre o caso do senhor José Willams, no mesmo prazo de 10 dias.

Paralelamente a esse procedimento, o MPRN também vai acompanhar se houve cometimento de crime nesse caso.



A 79ª Promotoria de Justiça de Natal encaminhou ofício à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, determinando a instauração de inquérito policial para averiguar indícios de homicídio doloso por omissão de socorro.