Comissão da Câmara aprova PL que abre crédito especial de R$ 9 bilhões para pagar Auxílio Brasil

O Projeto de Lei do executivo foi aprovado nesta quarta-feira (10), pela Comissão Mista de Orçamento. Os recursos serão remanejados das despesas primárias do programa anterior. O programa Auxílio Brasil irá substituir o Bolsa Família. Na mesma reunião, foi aprovado o PLN 23/21, que adapta o Plano Plurianual (PPA) em vigor (Lei 13.971/19) ao Auxílio Brasil. O texto prevê gastos de R$ 76,4 bilhões, entre 2021 e 2023, com o novo programa assistencial. Os dois projetos devem ser votados nesta quinta-feira pelo Plenário do Congresso.