Aposta esportiva em casas de apostas online é investimento?

Em 2018, o governo federal publicou a Lei 13.756/2018, que passou a permitir as apostas esportivas de cotas fixas no país. Por meio desse dispositivo, o objetivo do governo era regulamentar a atividade em até quatro anos.

Três anos se passaram e a nova legislação ainda não foi criada, o que coloca o setor em uma espécie de limbo jurídico. Basicamente, não é proibido apostar online, mas a regra do jogo não está escrita em lugar algum. Por isso, brasileiros realizam apostas esportivas em sites de apostas com plataformas sediadas em países onde a atividade já é regulamentada, pois estas empresas seguem a legislação local.

Atualmente, os brasileiros têm à sua disposição uma enorme quantidade de apostas para cada evento esportivo. Em uma partida de futebol, por exemplo, é possível apostar no vencedor da partida, quando o primeiro gol será marcado, quantos escanteios serão cobrados, quantos cartões serão distribuídos, quantas faltas serão cometidas e muito mais. Os apostadores ainda podem fazer apostas múltiplas, onde quanto menos provável o resultado, maior o lucro caso a aposta seja vencedora.

As apostas esportivas realmente ganharam um novo patamar com a popularização dos sites de apostas online, especialmente após muitos deles firmarem parcerias com os maiores clubes de futebol do país. Um grande exemplo disso é a Betano, atual patrocinadora master do Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa do Brasil. Sua plataforma está totalmente disponível em português, os métodos de pagamento aceitos são os mais populares no país, a variedade de apostas oferecidas é enorme e o serviço oferecido ao usuário é de excelente qualidade.

Mas, afinal, apostas esportivas podem ser consideradas investimentos? Isto depende das suas características como apostador. Para fazer um investimento, o ideal é que haja muito estudo. Ler e analisar a dinâmica do setor em que se investirá um aporte financeiro fazem parte do cotidiano de quem decide aplicar seu dinheiro na bolsa ou em instituições financeiras que gerenciam ativos. É o conhecimento sobre os fundamentos dos títulos que permite avançar na direção certa.

O mesmo pensamento deve ser aplicado nas apostas esportivas. Antes de realizar uma aposta, você deve analisar o momento das equipes, as escalações, os desfalques, o objetivo de cada uma, o local da partida e todas as informações que possam te ajudar a prever como a partida irá transcorrer.

Porém, é preciso considerar que tudo pode acontecer em uma partida. As “zebras” (resultados que contrariam o placar mais provável) são um exemplo cotidiano disso. Nem sempre uma equipe que é indiscutivelmente melhor que seu adversário consegue vencer. Existem dias que a bola não entra de jeito nenhum: o goleiro pega, a trave salva, o juiz anula. Os noventa minutos de um jogo de futebol podem contar com uma boa dose de incerteza e de sorte.

Seja por lazer ou visando algum lucro nas apostas esportivas, você pode ser bem-sucedido nas operações, só é necessário ter cautela. Na hora de organizar sua planilha financeira, aposte apenas valores que não farão falta no seu dia a dia.