Foro de Moscow 11 nov 2021 - O que muda com Sérgio Moro na disputa?

O que muda com Sérgio Moro na disputa?

EDIÇÃO: 457

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca o que muda na disputa nas eleições do ano que vem, com a entrada efetiva de Sérgio Moro na política. Vai mudar muita coisa?

1 - Investigado sobre compra de respiradores pede sessão secreta

2- A saga de Valdetário Carneiro, o precursor do 'novo cangaço' no Nordeste

3- Morre jornalista Cristiana Lôbo, aos 63 anos

4- Thallys Moreira é o primeiro aluno da Ufersa a receber o CRM

5- Plano de ampliação do transporte coletivo de mossoró

6-Justiça obriga Prefeitura de Mossoró a pagar defasagem salarial de servidores

7- Sergio Moro pode ser candidato a senador - e não a presidente

8- Eleilções da OAB: Entrevista com Aldo Medeiros

