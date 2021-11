Foro de Moscow 19 nov 2021 - O Enem com a cara de Bolsonaro

O Enem com a cara de Bolsonaro

EDIÇÃO: 462

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca a interferência do presidente Jair Bolsonaro nas questões do Enem, transformando o exame em instrumento de suas crenças políticas e ideológicas.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Advogados do RN elegem hoje a nova diretoria da OAB

2- RN é um dos 6 melhores do país e segundo do Nordeste no uso da ciência contra a covid-19

3- RN tem 73 mil inscritos no Enem, número é 43% menor do que em 2020

4- Sumida aos olhos da lei, Rosalba reaparece como ‘prefeita’ em evento

5- Exclusivo: Allyson garante a iluminação do complexo viário

6- CPI acata parcialmente pedido de Carlos Gabas

7- RN teve em 2020 o maior número de mortes em um mesmo ano, aponta IBGE

8 - Bolsonaro pediu que Enem trocasse Golpe de 1964 por revolução em questões, dizem servidores

