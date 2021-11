Acusados de estupro de vulnerável e abandono de incapaz são presos antes da prova do Enem

A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (Sesed RN) registrou duas prisões dentro de locais de prova do Enem 2021, que começou neste domingo (21) em todo o país.

De acordo com o secretário, coronel Francisco Araújo, as prisões não tiveram relação com a prova, mas com crimes realizados antes do Enem.

"A Polícia Federal fez levantamento das 73 mil pessoas inscritas no Enem e foi constatado que alguns tinham mandado de prisão preventiva ou já eram condenados", explicou.

Os presos respondiam por estupro de vulnerável e abandono de incapaz. Um deles estava em uma escola estadual localizada em Parnamirim e o outro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

"Essas pessoas tinham cometido crimes. Uma delas, tinha prisão preventiva decretada e a outra já tinha uma sentença condenatória, era uma prisão definitiva. Então foi levantado pela inteligência da Polícia Federal e repassado para a Polícia Civil e Militar. Os policiais foram até os locais, abordaram e deram voz de prisão antes deles fazerem a prova", afirmou o secretário.

De acordo com o secretário, cerca de 1.600 agentes de segurança pública estadual participaram do esquema de segurança do Enem 2021 e não houve outras ocorrências envolvendo as provas ou a segurança dos locais de prova.

