Itep/RN muda sistema de agendamento para facilitar emissão de RGs no estado

As mudanças começam a partir desta sexta-feira (26). A principal delas é alteração no endereço, que passa a ser o agendamento.itep.rn.gov.br. Nesse novo ambiente, o usuário pode escolher em qual Central deseja ser atendido e é informado se existem ou não vagas disponíveis. Não é preciso realizar nenhum tipo de cadastro, apenas preencher as informações que são pedidas. Além disso, o agendamento ficará aberto todos os horários, não mais apenas a partir das 12h.