Restauração da Avenida Dehon Caenga em Grossos começa em dezembro

A recuperação asfáltica da Avenida litorânea Dehon Caenga começará no próximo mês de dezembro. A confirmação foi dada nesta quarta-feira (24) pelo deputado estadual Souza, através de suas redes sociais.

Em contato com o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Manoel Marques, Souza teve a confirmação que em dezembro o departamento dará início as obras de recuperação do trecho mais crítico da via.

Para a prefeita Cinthia Sonale, o anuncio do começo da reconstrução da litorânea chega no momento certo em que o município se estrutura para receber visitantes e turistas.

“A reconstrução dessa importante estrada para o nosso município chega no momento em que estamos nos estruturando para receber os turistas, ainda com todos os cuidados em relação a Covid 19, mas confiantes nesse momento de retomada das atividades. A reconstrução da litorânea Dehon Caenga é um sonho de todos os moradores de Grossos que vamos realizar na nossa gestão”, afirma a prefeita Cinthia Sonale.

O trecho que será reconstruído é o que liga a prainha e a comunidade de Barra, o que equivalente a 4 quilômetros de estrada. A expectativa é que a obra seja concluída até o final do mês de dezembro.