Cidade limpa é uma prioridade do governo de Serra do Mel

A limpeza das vilas do município de Serra do Mel também tem sido uma das prioridades da gestão municipal do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), que sempre solicitou do setor de infraestrutura atendimento especial na questão da limpeza urbana.



De acordo com Jairton Azevedo, diretor executivo da infraestrutura, abastecimento e saneamento, os serviços de limpeza pública e manutenção das estradas vicinais seguem um cronograma que prioriza as áreas mais necessitadas.

No entanto, ressalta Jairton Azevedo, que todas as vilas rurais já foram atendidas esse ano com o serviço da limpeza pública, tendo continuidade de acordo com cronograma elaborado pela secretaria.

Ele também ressaltou que foi implantada a coleta seletiva em todas as vilas. “Nós sabemos que cerca de 20% do lixo pode ser reaproveitado. Para isso é necessário que a população se envolva mais no processo”, disse Jairton Azevedo.

Ainda segundo o diretor executivo de infraestrutura, a coletiva seletiva não é somente um dever do gestor público “é também um ato de cidadania que compete a todos e beneficiará as futuras gerações”, observou Jairton.