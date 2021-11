Empresa Massai pretende construir condomínio vertical em Tibau

Na terça-feira, 9, a prefeita de Tibau, Lidiane Marques (PSDB), recebeu no Centro Administrativo representantes da Construtora Massai. Os empresários relataram para a prefeita que pretendem realizar investimentos no setor imobiliário no município de Tibau, tendo inclusive um projeto de construção de um condomínio residencial vertical com 8 andares e 94 apartamentos. Um empreendimento moderno e de grande porte.