Equipes de urgência e emergência passam final de semana em treinamento

De acordo com a secretária municipal de saúde, Anacelia Freitas do Nascimento, as aulas foram práticas e teóricas. Sendo que a teórica aconteceu no sábado no auditório do CRAS. Já as aulas práticas aconteceram em frente a rodoviária e no centro da cidade com algumas simulações. “O intuito é melhorarmos sempre mais a eficiência e a qualidade do atendimento que prestamos à população, nas nossas unidades de saúde”, ressaltou a secretária.

Aconteceu no último sábado e domingo, treinamento intensivo de aperfeiçoamento no atendimento de urgência e emergência para 33 funcionários da Unidade Mista de Saúde Dr. Sílvio Romero de Lucena, em Serra do Mel.

Ainda segundo a secretária, os profissionais de Urgência e Emergência sabem da importância destes cursos para o aperfeiçoamento da função que exercem e para a melhoria da qualidade de atendimento que o município presta à população.

Por último, a secretária agradeceu a participação de todos e aos instrutores Thales e Bruno, da Dunas Socorrista que realizaram o curso intensivo de capacitação para os profissionais do município.