Serra do Mel participa da 23ª Expofruit na Estação das Artes em Mossoró

A Prefeitura de Serra do Mel, via secretaria de Agricultura participa do maior e principal evento de fruticultura do país, a Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit), que é sua 23ª edição, reúne a cadeia produtiva do setor do Brasil, de 24 a 26 de novembro, na Estação das Artes, em Mossoró.

O município organizou uma comitiva com mais de 40 produtores de diversas vilas para participarem de um dia de palestra sobre “O mercado e práticas inovadoras de manejo da cajulcultura”.

De acordo com a engenheira agrônoma Glenda Lira, os temas abordados foram de muita relevância para os produtores, como a nutrição dos solos e pomares, além do mercado para os diversos tipos de cajueiro.

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), ressaltou que a gestão municipal vem garantindo o incentivo e apoio necessário para que a cajucultura do município volte ao destaque merecido e apontou que momento como o vivenciado durante a Expofruit é rico em conhecimento e fortalece as parcerias.

“A cajucultura sempre foi uma atividade de grande importância econômica e social para os produtores e a gestão municipal jamais vai desviar desse foco, buscando parcerias importantes para que os produtores possam aprender sobre preparação e correção de solo, adubação, dentre outras dicas, e esse momento na Expofruit é mais um que buscamos elevar o cultivo e a produtividade da cajucultura”, disse o prefeito.

Por sua vez, a secretária de agricultura, Andréa Vicente enalteceu o apoio da gestão municipal que tem sido fundamental para maior aprofundamento em estudo de solos, em participar de seminários e feiras, bem como apoiando diariamente os produtores “com o objetivo e o desejo de que a cajucultura do nosso município volte a ocupar o espaço merecido e as famílias possam ter sua renda garantida”, disse a secretária.

STAND

Além da participação nas palestras, o município também garantiu um Stand para que produtores pudessem expor e comercializar seus produtos, como o caju, castanha, mel, rapadura, cajuína e as diversas variantes do caju.

PARTICIPAÇÃO

Além dos produtores de diversas vilas, também participaram do evento a secretária de agricultura e a adjunta, Andréa Vicente e Verônica Inocêncio, respectivamente, os engenheiros agrônomos e consultores do Sebrae, Glenda Lira e Braz Lino, o gestor do projeto de fruticultura do Sebrae, Franco Marinho, pela Emater presença de João e Eduardo e o Agente de Desenvolvimento da Cajucultura, Sérgio Freire.