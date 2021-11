“Aulas presencias da Uern retornam em 02 fevereiro de 2022” diz Reitora Cecília Maia. Segundo a Reitora, conforme aprovado em calendário acadêmico, o semestre letivo de 2021.2 terá início no dia 30 de novembro de 2021 e finaliza no dia 14 de maio de 2022. Entre os dias 24 a 31 de dezembro de 2021 ocorrerá o recesso natalino, e entre os dias 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022 terão as férias docentes e dia 02 de fevereiro o retorno presencial.

As aulas presenciais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) retornam de forma presencial a partir do dia 02 de fevereiro de 2022, o anuncio foi feito pela Reitora Cecilia Maia, em entrevista nesta sexta-feira (26) ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, na rádio Difusora.

Segundo a Reitora, conforme aprovado em calendário acadêmico, o semestre letivo de 2021.2 terá início no dia 30 de novembro de 2021 e finaliza no dia 14 de maio de 2022. Entre os dias 24 a 31 de dezembro de 2021 ocorrerá o recesso natalino, e entre os dias 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022 terão as férias docentes e dia 02 de fevereiro o retorno presencial.

“É um desafio muito grande, desde que o momento que suspendemos as aulas presenciais em 15 de março de 2020, nós procuramos formas, estudando outras instituições, vendo outras experiências e de lá pra cá nós temos apendido diariamente e construído alternativas, e neste momento a previsão é que as aulas do semestre ocorram de forma remota até dia 23 de dezembro de 2021 e de forma presencial a partir de 2022”, explicou a Reitora.

Cecilia também falou durante a entrevista sobre o processo de autonomia financeira da Uern. No dia 28 de setembro durante assembleia universitária, a governadora Fátima Bezerra anunciou o início do processo de autonomia da Universidade.

No último dia 17, a Governadora enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre a autonomia de gestão financeira e patrimonial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), entidade que mantém e gere a instituição de ensino superior.

“É um projeto de décadas, em 53 anos de história nós temos uma autonomia acadêmica e administrativa mas não uma autonomia financeira, o que nos permite planejar um orçamento aprovado por lei, mas não nos permite executar e garantir a integralidade desse orçamento e isso dificulta as ações da Universidade, por isso é importante nesse momento termos a autonomia concretizada”, disse Cecília

A Reitora disse ainda que cumpriu agenda em Natal essas semana onde foi recepcionada por deputados estaduais que se comprometeram em discutir a pauta da autonomia ainda em 2021.

Confira a entrevista na íntegra