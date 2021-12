Atletas Neto Caraúbas e Ronaldo Angelim participam de jogo festivo em Grossos

Em comemoração as festividades de emancipação política do município de Grossos a prefeitura realiza na próxima terça-feira (30), um evento esportivo que vai marcar o início das comemorações dos 68 anos da cidade.





Um jogo festivo que contará com a participação dos craques Neto Caraúbas, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futsal e Ronaldo Angelim, ex-jogador do Flamengo que fez o gol do título brasileiro em 2009. O evento também marcará a reinauguração da Quadra Giovane Brito que passou por reforma e será estregue aos desportistas Grossenses.







Na oportunidade, a prefeita Cinthia Sonale fará o lançamento da Escolinha "Bom de bola, e do projeto Craque na Escola", uma realização da Prefeitura Municipal de Grossos em parceria com o atleta Neto Caraúbas (NC2), com apoio da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA).





“Será um grande evento que dará início as comemorações dos 68 anos da nossa cidade, os jogadores Neto Caraúbas e Ronaldo Angelim são grandes atletas que chegam como parceiros em importantes projetos voltados a área do esporte em Grossos, queremos levar oportunidade a todas as crianças e adolescentes de praticar o esporte e ter na cidade espaços para a prática esportiva, por isso, reformamos a quadra Giovane Brito e vamos ainda reformar outros equipamentos para incentivar o esporte e trazer mais qualidade de vida a população”, comenta a prefeita Cinthia Sonale.





O jogo também será beneficente, a entrada será 1kg de alimento, à ser arrecadado pelos voluntários da ADRA, que serão distribuídos à famílias carentes no Mutirão de Natal, em dezembro.





O jogo será ás 19 horas e contará ainda com um amistoso de abertura da seleção feminina de Grossos contra o R4, que é o time de futebol feminino de Ronaldo Angelim.