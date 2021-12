Foro de Moscow 1 dez 2021 - A confusão na aliança dos partidos no RN

A confusão na aliança dos partidos no RN

EDIÇÃO: 470

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Deixe o seu like. Mande um PIX e seja um assinante solidário. Chave email: agenciamoscow@gmail.com

Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

ASSISTA AO VIVO, AO MEIO-DIA

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca como fica a situação de integrantes de partidos para aliar seus interesses estaduais com as definições contrárias no âmbito nacional. Veja também entrevista com o pré-candidato ao Governo pelo Solidariedade, Brenno Queiroga.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Mendonça diz defender a democracia e o Estado laico: 'Na vida, a Bíblia; no Supremo, a Constituição'

2- Mesmo com Rogério Marinho chegando, João Maia segue no comando do PL no RN

3- Beto classifica como “situação delicada” fala de Fábio Faria sobre Rosalba e Allyson

4- Estudantes farão mobilização para cobrar gratuidade do ônibus circular

5- Robinson Faria está hospitalizado no Sírio Libanês

6- Velório e sepultamento do ex-vereador Ney Júnior são definidos

7- Fenômeno do rádio, morre em Mossoró o grande J. Belmont

8- Entrevista: Brenno Queiroga, pré-candidato

10- “Não podemos ter dois Romários no Rio Grande do Norte”, diz Bolsonaro sobre disputa entre Rogério e Fábio

11- Fernandinho das Padarias vai romper com Allyson?

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

Siga no Twitter: https://twitter.com/AgenciaMoscow

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte