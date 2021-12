Pintor é condenado a 20 anos de prisão por homicídio cometido devido a briga de facções

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró decidiu que Francisco Lucas Tintino de Souza, de 24 anos, é culpado pelo homicídio de Emerson Gabriel Rebouças Duarte, assassinado a tiros no dia 24 de abril de 2020, nas Barrocas, em Mossoró. Com a decisão dos jurados, o Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros aplicou a pena 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (8), no Fórum de Mossoró; entenda o caso.