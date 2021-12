Prefeitura segue com pontos extras de vacinação contra Covid no fim de semana em Mossoró

Os pontos de vacinação serão no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, que funcionará no sábado e no domingo das 8h às 16h. No Partage Shopping, no sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h. E ainda no ponto instalado na Festa de Santa Luzia, das 15h às 22h até o domingo (12), véspera do dia da padroeira. A instalação de pontos itinerantes será retomada a partir da terça-feira em locais a serem divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.