Capotamentos deixam dois mortos e três feridos neste domingo no Oeste do RN

Dois capotamentos deixaram dois mortos e três feridos neste domingo, 12, nas rodovias que cortam o Oeste do Rio Grande do Norte.

O primeiro ocorreu na RN de acesso a cidade de Grossos-RN, no início da manhã.

O segundo aconteceu no início da noite deste domingo, na rodovia de acesso ao município de Marcelino Vieira-RN, no Alto Oeste.

O primeiro acidente aconteceu na RN-12, de acesso a cidade de Grossos. O veículo BMW capotou no acostamento da rodovia, matando o engenheiro Alex Sousa Lopes, de 36 anos.

Outras três pessoas ficaram presas as ferragens e foram socorridas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. O corpo de Alex Sousa foi removido para exames no ITEP.

As vítimas estavam se deslocando da cidade de Grossos, onde haviam partido dos festejos de emancipação polícia, para a cidade de Icapui, onde moram e trabalham.

O engenheiro Alex Sousa é da cidade de São Miguel do Araguaia (GO). Trabalhava nas eólicas. O resgate das vítimas contou com a participação de bombeiros de Mossoró.

Já no início da noite deste domingo, 12, o jovem André Alves, morreu após o Corola que estava ter capotado na RN 079 dentro de um açude, no município de Tenente Ananias-RN.

A vítima, conforme apurou o MH, estava morando em São Paulo e teria vindo para o sepultamento da mãe, que teria falecido esta semana, em Marcelino Vieira.

O corpo foi resgatado por populares, numa tentativa de salvá-lo. Havia informações de outra pessoa com ele, mas até o fechando desta edição, esta informação não havia se confirmado.

Antes de ser liberado para velório e sepultamento, o corpo de André Alves deve passar por exames na sede do ITEP, na cidade de Pau dos Ferros-RN.

Assim como o caso em Tenente Ananias, o capotamento que ocorreu na rodovia de acesso a cidade de Grossos será investigado em inquérito policial pela Polícia Civil.