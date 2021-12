Veja o itinerário da nova linha de ônibus do bairro Aeroporto, em Mossoró

O itinerário possui 13 km de extensão e vai atendera, além do Aeroporto I e II (Ouro Negro, Macarrão e Quixabeirinha), os bairros Centro, Pereiros, Doze Anos e Boa Vista, Aeroporto. Através da consulta pública durante o “Mossoró Mobilidade”, a SESDEM recebeu várias sugestões sobre a implantação de novas linhas para o sistema de transporte coletivo. Segundo Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, as sugestões foram fundamentais para aperfeiçoar o plano de ampliação do sistema. A nova linha começa a rodar na segunda-feira (20).