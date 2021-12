Programa de bolsas de estudo Líderes Estudar está com inscrições abertas para 2022

A 31ª edição do Líderes Estudar, programa de bolsas de estudo para instituições de ensino nacionais e internacionais, realizada pela Fundação Estudar, está com inscrições abertas. A iniciativa visa reunir e desenvolver jovens líderes que desejam realizar transformações nos mais diversos setores do Brasil.

Entre os benefícios para os selecionados estão: mentoria, networking, acesso a uma rede de líderes e bolsas de estudo para universidades brasileiras e internacionais que cobrem até 95% dos custos com a formação.

“Damos todo o suporte necessário para alavancar a trajetória desses grandes talentos”, explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Podem se inscrever, através do link, brasileiros entre 16 e 34 anos, que comprovem excelência acadêmica e que estejam matriculados ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior. Os inscritos passam por testes de perfil, de lógica e análise de trajetória, avaliação de vídeo de inscrição, entrevista de competências e participação em painéis com ex-bolsistas.

De acordo com a organização, para esta edição serão levadas em consideração questões como diversidade, trajetórias de vida e potenciais diferentes entre os novos líderes.

Nas últimas 30 edições, mais de 760 líderes no Brasil que hoje são referências em áreas como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia, Gestão Pública, Ciência e Medicina foram assistidos pelo programa.

Além das bolsas de estudo, os selecionados entram para uma rede de líderes transformadores que auxiliam para que “outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar o mundo ao seu redor”, como destacam os organizadores da seleção.

A taxa de inscrição para os programas de graduação e intercâmbio é de R$ 75, e para os programas de pós-graduação é de R$ 150. Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março de 2022.