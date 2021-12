RN tem queda sustentável de casos de covid-19, aponta relatório do LAIS. A análise feita pelos pesquisadores do LAIS é confirmada por outros dados importantes. De acordo com os levantamentos, entre o período de março de 2021 a novembro de 2021, foi observada uma redução de 83,24% no número de novos casos diários. Outro aspecto relevante apresentado neste dado é a redução sustentada de novos casos diários por mais de 9 meses, algo que não havia sido registrado no estado antes do processo de imunização.

A pandemia no Rio Grande do Norte segue em processo de desaceleração de novos casos e óbitos de forma sustentada. Esse é um dos pontos abordados pelo mais recente relatório do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) que faz uma análise de todo o mês de dezembro de 2021.

De acordo com o documento essa redução teve como principal motivo o início do processo de imunização da população potiguar, tendo em vista que a redução ocorreu aproximadamente dois meses depois do início da vacinação.

O relatório “A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO RIO GRANDE DO NORTE: A REDE ASSISTENCIAL COVID-19 DO SUS EM DEZEMBRO 2021” é de autoria dos pesquisadores Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Fernando Lucas, Higor Morais, Isabela Sales Moioli, Juciano Lacerda, Leonardo Galvão de Lima, Nícolas Veras, Pablo Holanda, Ricardo Valentim, Rodrigo Silva e Talita Brito.

O relatorio aponta ainda a necessidade de acelerar a aplicação da dose de reforço contra a covid em todo o RN e a urgencia em vacinar as crianças de 5 a 11 anos. Essa ação torna-se fundamental iante do cenário de retorno ás aulas 2022, o qual esta previsto para o final do mês de janeiro, aumentando a proteção coletiva e reduzindo o número de indivíduos suscetíveis no estado.