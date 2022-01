Prefeitura de Grossos anuncia cancelamento da festa de Carnaval 2022

Devido ao surto de gripe por qual passa o Brasil e o Estado do Rio Grande Do Norte, a Prefeitura de Grossos, em respeito a valorização da vida, decidiu pelo cancelamento do Carnaval que seria comemorado entre os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro.

O cancelamento da festa tem como objetivo proteger a população visando a diminuição de pessoas acometidas pela influenza (gripe) e pelo vírus da Covid-19.



"O momento é de cautela. Ainda estamos enfrentando a pandemia do novo coronavírus que está sendo agravada pela doença da influenza que tem características semelhantes com as da Covid. Por isso, juntamente com minha equipe decidimos pelo cancelamento do Carnaval. Nosso objetivo é proteger a população desse surto de gripe e do vírus da Covid, mas para isso é necessário continuarmos com os cuidados, usando máscara e álcool em gel", disse a chefe do executivo municipal grossense, Cinthia Sonale.



É recomendado para toda a população que em caso de sintomas, como por exemplo, falta de ar, dor no peito, febre alta, vômitos e diarreia constante, procurem uma Unidade de Saúde.



De acordo com a prefeita Cinthia Sonale, todo os recursos que seriam destinados para a realização do Carnaval, serão encaminhados para atender a área da saúde municipal.



A Prefeitura Municipal de Grossos reforça o uso contínuo da máscara e do álcool em gel como importante ferramenta no combate ao vírus da influenza e da Covid.