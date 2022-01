Programa de Corte de Terra 2022 é iniciado em Governador Dix-Sept Rosado

A prefeitura deu início ao programa na quarta-feira (5), nas localidades do Sítio São João, Rancho do Povo, Baixa Verde e Bela Fonte. O objetivo é garantir ao pequeno produtor rural o preparo da terra para sua lavoura. A previsão é que todas as regiões sejam atendidas com o corte de terra até o final do mês de fevereiro.