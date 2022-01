Anvisa avança em análise de dados da vacina CoronaVac para crianças

A Anvisa realizou, nesta quinta-feira (6), uma rodada de reuniões sobre a vacina CoronaVac. A atividade faz parte da avaliação do pedido de indicação da CoronaVac para crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos e foi dividida em três partes.

O Butantan, fabricante da CoronaVac no Brasil, pediu autorização da Anvisa para uso do imunizante nesse público em dezembro, mas à época a Anvisa cobrou mais dados do instituto afirmando que os fornecidos não eram suficientes para a decisão.

A primeira parte das reuniões contou com a apresentação de estudos de efetividade feitos pela Fiocruz.

Na sequência, os dados foram debatidos com especialistas externos convidados pela Anvisa para auxiliar no processo de avaliação de vacinas contra Covid para crianças.

O grupo inclui representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

Na terceira parte, houve uma reunião entre a equipe técnica da Anvisa e do Instituto Butantan, técnicos do Chile e da Sinovac China.

As reuniões são mais um passo na análise da vacina. Os dados apresentados foram discutidos e representam um avanço nos trabalhos.