"Não queremos saber quem iniciou, nós queremos é concluir e entregar ao povo" diz Allyson

Declaração do prefeito Allyson Bezerra momentos antes da solenidade de inauguração da quadra de esportes do Assentamento Paulo Freire, no Polo Maísa, distante 30 km de Mossoró, sobre inúmeras obras paradas que encontrou quando assumiu a gestão e, 2021, que está concluindo e entregando a população. Citou, além da quadra inaugurada neste domingo (9), a entrega da Creche da Estrada da Raiz, a UBS do Walfredo Gurgel e nos próximos meses diz que vai entregar o Canal do Santa Helena, entre outras obras. Na foto Allyson bate pênalti e o vereador Marckruty tenta defender. Veja VÍDEOS.

O prefeito Allyson Bezerra inaugurou na manhã deste domingo, dia 9, a quadra de esportes que encontrou abandonada na Escola Municipal do Assentamento Paulo Freire, no pólo Maísa.

Acompanhado com secretários, vereadores e assessores, Allyson Bezerra foi recebido pelos moradores da comunidade com abraços, agradecimentos e pedidos.

A quadra de esportes, que recebeu o nome de Antônio Soares Filgueira, fica na área da Escola Municipal Maurício de Oliveira, que atende cerca de 200 crianças de 8 assentamentos.

A secretária Hubeônia Alencar, da Educação, disse que a escola tem turmas de crianças do infantil ao nono ano. A quadra de esportes vem a somar com o trabalho dos educadores.

A secretaria informa que trabalha arduamente desde o início da gestão em parceria com várias secretarias para reestruturar as escolas, o transporte escolar e informatizar tudo.

Este ano, as matrículas já serão todas online.

O vereador Marckruty da Maísa disse que mesmo antes de ser vereador, quando era líder comunitário, pedia ao Poder Executivo para concluir as obras desta quadra.

Foram 8 anos de espera. Observa que o atual gestor ouviu a voz da comunidade e que só tem a agradecer por ele se dedicar a concluir obras de interesse dos mossoroenses.

O prefeito Allyson Bezerra disse que era com grande felicidade que estava entregando a quadra de esportes as crianças da escola e aos moradores da comunidade.

"Parada e com sérias pendências", diz o prefeito Allyson Bezerra sobre a conclusão e inauguração da quadra de esportes da Escola Municipal Maurício Oliveira,





Antes da solenidade, em contato com a imprensa, o prefeito lembrou que várias outras obras que encontrou abandonadas em Mossoró estão sendo concluídas.

Citou a entrega da Creche da Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio, que havia sido iniciada há mais de 10 anos e estava abandonada. Também o Posto de Saúde do Walfredo Gurgel.

Adiantou que trabalha para nos próximos dias concluir as obras do Canal do Santa Helena, também encontradas abandonadas e que em sua gestão os trabalhos agilizados.

Outra obra encontrada abandonada pela gestão passada foi a construção da Ponte da Rua Benício Filho, na Ilha de Santa Luzia, que no caso foram retomadas há poucos dias.

Allyson Bezerra fala em zelo com o patrimônio público e respeito ao povo. Após solenidade, o prefeito bateu bola com as crianças e também com os vereadores.

A quadra de esportes

A Construção da quadra constituiu-se dos seguintes serviços: arquibancadas; área para a práticas dos esportes como basquete, voleibol e futsal; alambrado de segurança; iluminação específica para a prática do esporte no período noturno; vestiários, banheiros e banheiros acessíveis, femininos e masculinos; depósito para guardar os equipamentos esportivos. Além disso, a obra contempla as normas de acessibilidade com rampas de acesso e piso tátil.

Com um total de 980,40 m² de área coberta construída, a Quadra Escolar Coberta estará totalmente estruturada e equipada para oferecer a prática do esporte e lazer da melhor qualidade à população em que reside na Comunidade Maísa.