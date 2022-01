Veja quem são as 9 vítimas da tragédia em Capitólio já identificadas pela polícia. A primeira vítima foi identificada oficialmente na manhã deste domingo. Outras quatro vítimas foram identificadas durante a noite. Três vítimas foram identificadas durante a madrugada desta segunda-feira (10). A 9ª vítima a ser identificada foi o piloto da lancha, Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos. Todas as vítimas do acidente estavam na mesma lancha que tinha o nome de "Jesus", segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta.

Nove das dez vítimas do acidente de Capitólio já foram identificadas pela Polícia Civil. Quatro corpos foram identificados nesta segunda-feira (10).

Os identificados foram Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos; Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos e Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos.

A 9ª vítima a ser identificada foi o piloto da lancha, Rodrigo. Geovany Teixeira e Geovany Gabriel eram pai e filho. Thiago era primo de Geovany Teixeira. Todas as vítimas do acidente estavam na mesma lancha que tinha o nome de "Jesus", segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta.

Eles estavam hospedados em um rancho em São José da Barra (MG) e eram familiares e amigos. O dono da pousada era proprietário da lancha e também parente das vítimas. O piloto era funcionário dele, de acordo com informações da polícia.

A primeira vítima foi identificada oficialmente na manhã deste domingo. Outras quatro vítimas foram identificadas durante a noite. Três vítimas foram identificadas durante a madrugada desta segunda-feira (10).

O delegado informou que já há informações sobre as outras pessoas que morreram, mas a polícia aguarda a resposta dos laudos e dos testes de DNA para ter a comprovação oficial da identificação. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de MG disse que não tem previsão para o fim das buscas.

Veja abaixo quem são as vítimas da tragédia em Capitólio:

Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG). Será enterrado em São José da Barra.

Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas. Será enterrado em Sumaré.

Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia. Será enterrada em Sumaré.

Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas. Será enterrado em Serrania.

Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrada em Serrania.

Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrado em Serrania.

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas. Será enterrado em Serrania.

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos. Será enterrado em São José da Barra.

Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, nascido em Betim (MG). Ele era o piloto da lancha.

Marlene e Sebastião eram casados. Eles eram pais de Geovany Teixeira, que era pai de Geovany Gabriel.

Marlene e Sebastião também eram os tios que a costureira Alessandra Barbosa estava procurando no dia do acidente, além de serem tios da vítima Thiago. Mykon era namorado de Camila. Júlio era amigo da família.

Mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP) ainda não foi identificada oficialmente.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (Progressista), disse em entrevista coletiva neste domingo que nunca havia ocorrido acidente como este e, por isso, não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões.

No domingo, o prefeito já tinha anunciado o fechamento do turismo aquático na cidade. Segundo ele, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha.

Também neste domingo, Furnas Centrais Elétricas divulgou uma nota sobre o acidente. A concessionária lamentou as mortes e disse se solidarizar com as famílias.

Furnas esclareceu ainda que "utiliza a água do lago para a geração de energia elétrica e que a fiscalização dos demais usos, incluindo o turismo, compete à Marinha e aos poderes públicos locais”.

O deslizamento ocorreu por volta de 12h30. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Quatro embarcações foram atingidas, segundo os bombeiros. Dez pessoas morreram, e nove foram identificadas. Ao menos 2 seguem internadas.

Todos as pessoas desaparecidas foram foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. 27 pessoas foram atendidas e liberadas.