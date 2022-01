Semarh vai realizar vistoria e analisar a situação da parede do Açude Pataxó

Em reunião na tarde desta segunda-feira (10) com a prefeita em exercício, Maria Carmelita Pessoa Lopes, vereadores e moradores de Ipanguaçu, a governadora Fátima Bezerra renovou o compromisso de enfrentar o problema do açude Pataxó.

As providências já estão sendo adotadas em duas frentes: a primeira, e mais urgente, é colocar em operação a comporta do reservatório para controlar eventuais cheias.

A segunda é a relicitação das obras de recuperação da parede do açude, com recursos do empréstimo junto ao Banco Mundial, processo que já foi reaberto.

Na semana passada, o presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira, fez um apelo à Semarh para discutir com urgência a situação do reservatório, que corre o risco de se romper, principalmente diante das chuvas que vêm caindo no estado.

Nesta quarta-feira (12), uma equipe formada por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), da Defesa Civil e do Instituto de Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), irá a Ipanguaçu fazer uma vistoria e analisar a situação juntamente com os técnicos da prefeitura local.

"Estamos trabalhando juntos na solução desse problema e o que cabe ao Governo do Estado nós estamos fazendo. Estamos enviando uma equipe a Ipanguaçu para fazer o acompanhamento da situação", explicou a governadora Fátima Bezerra.

Também participaram da audiência o secretário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais (SEGRI), Fernando Mineiro; o coordenador da Defesa Civil, coronel Marcos Carvalho; o secretário-ajunto da Semarh, Carlos Nobre, e o meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária (Emparn), Gilmar Bristot.

Construído no início dos anos 1950 pelo DNOCS, no leito do rio de mesmo nome, Pataxó tem capacidade para 15 milhões de metros cúbicos e está atualmente com 3 milhões (20,3%), segundo medições divulgadas hoje (10) pelo Igarn.

As águas são usadas para abastecimento da comunidade, que tem 400 moradores; na produção agrícola e de pescado.

"A audiência foi muito positiva no sentido de sairmos daqui com uma possível solução para tranquilizar a população de nossa cidade. Parabenizamos a governadora pela sensibilidade de tentar resolver o que deve ser feito antes da chegada do inverno", disse a prefeita Maria Carmelita.

O deputado George Soares, que é da região e acompanhou a delegação de Ipanguaçu na audiência, elogiou as providências adotadas.

"Agradecemos a governadora pela forma célere com que nos recebeu. Na quinta-feira da semana passada houve uma reunião sobre Pataxó, e já nesta segunda-feira ela abriu a agenda para tratar das providências destinadas a deixar a barragem segura para os próximos invernos e verões."