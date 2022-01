Mossoró começa vacinar crianças contra a covid19 às 8h deste sábado, 15

A vacinação está sendo realizada na UBS que fica ao lado da UPA do Bairro Santo Antônio e na UBS que fica ao lada UPA do Grande Alto São Manoel. É muito importante que os pais das crianças façam o cadastro no RN+Vacina e levem a documentação necessária. Neste primeiro momento, serão vacinadas crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas e em seguida para as demais crianças desse grupo.

O prefeito Allyson Bezerra anunciou no final da tarde desta sexta-feira (14) o início da vacinação de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos a partir deste sábado (15), a partir das 8 horas. Duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão preparadas com equipes para realizar a imunização até às 16h.

As UBSs que estarão vacinando as crianças neste sábado (15) e no domingo (16) são as seguintes: UBS Dr. Chico Costa, localizada na Rua 6 de Janeiro, vizinho a UPA do Santo Antônio.

A segunda unidade é a UBS Maria Soares da Costa, localizada na Rua Dona Lourdes Monte, ao lado da UPA do bairro São Manoel.

As doses do imunizante da Pfizer destinadas a vacinação de crianças de 5 a 11 anos chegaram em Mossoró na noite desta sexta-feira (14).

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN) divulgou uma Nota Técnica onde aponta que 28.809 crianças de 5 a 11 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 em Mossoró.

Porém esse primeiro lote de vacinas enviado para o município contém apenas 1.710 doses.

De acordo com a secretaria de Saúde, a imunização das crianças em Mossoró será realizada de forma escalonada, seguindo as orientações técnicas da Sesap.

De acordo com a Nota Técnica Nº02/2022, a estratégia de vacinação inicial é que o imunizante seja destinado a crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas e em seguida para as demais crianças desse grupo.

Segundo a Nota Técnica Nº02/2022 do Ministério da Saúde, os fatores de risco para COVID-19 grave em crianças relatados são: obesidade, diabetes tipo 2, asma, doenças cardíacas e pulmonares e doenças neurológicas, distúrbios do desenvolvimento neurológico e doenças neuromusculares.

A Secretaria de Saúde de Mossoró reforça também a importância dos pais realizarem o cadastro das crianças na plataforma RN+Vacina.

O coordenador de imunizações de Mossoró Etevaldo de Lima explica que as pessoas que não conseguirem fazer o cadastro, o mesmo será feito no momento da vacinação. Etevaldo reforça ainda a importância de levar o cartão de vacina das crianças, um documento com foto e um documento que comprove a comorbidade.