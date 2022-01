Emparn registrou boas chuvas em todas as regiões do RN no final de semana. No período das 07h da manhã de sexta-feira (14) até a manhã desta segunda-feira (17), os maiores volumes foram registrados nos municípios de Itaú (113,2mm), na região do alto Oeste, Timbaúba dos Batistas (95mm), no Seridó, litoral de Natal (85.4 mm), Fernando Pedrosa (79.8 mm), na região Central; confira a previsão do tempo para esta semana.

O boletim pluviométrico da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de chuvas em todas as regiões do estado.

No período das 07h da manhã de sexta-feira (14) até a manhã desta segunda-feira (17), os maiores volumes foram registrados nos municípios de Itaú (113,2mm), na região do alto Oeste, Timbaúba dos Batistas (95mm), no Seridó, litoral de Natal (85.4 mm), Fernando Pedrosa (79.8 mm), na região Central.

O último boletim publicado na manhã desta segunda-feira (17) registra a ocorrência de chuvas em 55 estações de monitoramento.

De acordo com as análises da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, as chuvas são decorrentes da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) e do sistema meteorológico chamado Vórtice Ciclónico.

“A Zona de Convergência segue atuando sobre o território potiguar trazendo condições favoráveis para a ocorrência de chuvas em todas as regiões”, explicou o chefe da unidade, Gilmar Bristot.

Para essa semana, segundo Bristot, as chuvas devem continuar até sexta-feira (21). “Maiores volumes devem ocorrer na região do interior até quarta-feira e depois também tem previsão para as regiões do Agreste e Litoral”.

As temperaturas, na área do Litoral, devem variar entre 24°C, durante as madrugadas, e 32°C durante as tardes. No interior do estado, variação entre 22°C e 34°C.

O boletim pluviométrico completo, no novo sistema de monitoramento da Emparn, pode ser acessado em emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia.

PREVISÃO DIA A DIA

17/01/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva nas regiões de Mossoró, do Alto Oeste e do Vale do Açu.

18/01/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva nas regiões de Mossoró, do Alto Oeste e do Litoral.

19/01/22 - quarta-feira - Céu com poucas nuvens na região do Seridó, demais regiões com céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva nas regiões de Mossoró e do Vale do Açu.

20/01/22 - quinta-feira - Céu com poucas nuvens na região do Seridó, demais regiões com céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva nas regiões de Mossoró, do Vale do Açu, do Agreste e do Litoral.

21/01/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva nas regiões do Litoral e do Vale do Açu.

22/01/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

23/11/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.