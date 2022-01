Mossoró passa a vacinar crianças de 5 anos sem comorbidades; confira pontos de vacinação. O anúncio do início da vacinação desse novo grupo de crianças foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra na manhã de hoje. Em Mossoró, 12 pontos de vacinação estão sendo disponibilizados para vacinar as crianças. Dos locais de vacina, 11 são Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um é a Faculdade de Enfermagem (FAEN/UERN). No último sábado teve início na cidade a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, sai na frente mais uma vez no combate à pandemia e no incentivo à vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (18), foi iniciada a vacinação de crianças de 5 anos sem comorbidades. Passando a ser novamente o primeiro município do RN a vacinar as crianças de 5 a 11 anos, a partir de hoje por faixa etária. O anúncio do início da vacinação desse novo grupo de crianças foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra na manhã de hoje.



Em Mossoró, 12 pontos de vacinação estão sendo disponibilizados para vacinar as crianças. Dos locais de vacina, 11 são Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um é a Faculdade de Enfermagem (FAEN/UERN). No último sábado teve início na cidade a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências.



Secretária de Saúde, Morgana Dantas explica que é importante que os pais ou responsáveis pelas crianças realizem o cadastro de seus dependentes na plataforma RN Mais Vacina. É necessário levar cartão de vacina e documento da criança e dos pais ou responsáveis.



UBSs DISPONIBILIZADAS PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS:



UBS Lucas Benjamim – Rua Cel. Milton – Abolição III

UBS Conchita Ciarlini – Rua Delfim Moreira, Abolição II

Luiz Escolástico – Rua Henrique Maciel de Lima, Santa Delmira

UBS Helênio Gurgel – Av. Cunha da Mota, Centro

UBS Francisco Nazareno – Bairro Dix-sept Rosado (Forno Velho)

UBS José Holanda – Rua Herondina Cavalcante Dantas, Dom Jaime Câmara

UBS Antônio Camilo – Ilha de Santa Luzia

UBS Maria Soares – Alto de São Manoel

UBS Mário Lúcio – Rincão

UBS Chico Costa – Rua 6 de Janeiro, Santo Antônio

Centro Clínico Evangélico – Centro, próximo ao Museu Municipal

Faculdade de Enfermagem (FAEN) – Centro