PM e bombeiro orientam pai por telefone e conseguem desengasgar bebê em Mossoró

O bebê de apenas um 1 ano e 5 meses estava engasgado com secreção. O caso aconteceu por volta das 4h50 do sábado (15). Desesperado, o pai ligou para o 190, do Ciosp, sendo atendido pelo sargento Márcio Souza. O PM, em parceria com o Soldado David, do Corpo de Bombeiros, orientou o homem a realizar a manobra de Heimlich, para tentar desengasgar o menino, enquanto uma ambulância do Samu era enviada à casa da família. Graças a calma mantida pelo agentes do Ciosp, o pai conseguiu desengasgar o bebê, que voltou a respirar. Ele ainda chegou a receber atendimento dos socorristas do Samu, mas já estava bem, sendo apenas monitorado e liberado em seguida.